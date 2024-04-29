Tata Steel CEO’su: Hindistan’ın ithalattaki artışa karşı dikkatli olması gerekiyor

Pazartesi, 29 Nisan 2024 14:14:23 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel CEO’su ve İdari Yöneticisi T. V. Narendran, ithalatın 2023-24 mali yılında %38 artışla 8,32 milyon mt’a çıkmasının ardından Hindistan’ın çelik ithalatındaki artışa karşı dikkatli olması gerektiğini ve aynı seyrin uzun vadede sürmesinin olumsuz bir etki yaratacağını ifade etti.

İthalatın haksız rekabet yaratması halinde bu durumu kontrol altına almanın hükümetin sorumluluğu dahilinde olduğunu belirten Narendran, yerel çelik tüketiminin 2024-25 mali yılında %8-10 artmasının beklendiğini söyledi.

Yerel çelik üreticileri, Çin dahil olmak üzere bazı ülkelerden yapılan ithalattaki artışla ilgili endişelerini dile getiriyor ve hükümetin bu konuya müdahalede bulunmasını istiyor. Aynı zamanda ithalata kısıtlama getirilmesini ve birçok ülkeyle imzalanan serbest ticaret anlaşmalarının gözden geçirilmesini talep ediyor.

Narendran sözlerine, “Serbest ticaret anlaşmalarını gözden geçirmenin kolay olacağını düşünmüyorum. Ancak bu konuda takdir hükümetin,” şeklinde devam etti.