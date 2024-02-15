S&P: Artan kömür fiyatları Hindistan çelik sektörünün büyümesini olumsuz etkileyecek

Perşembe, 15 Şubat 2024 14:38:05 (GMT+3) | Kalküta

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, kömür fiyatlarındaki artışın Hint çelik üreticilerinin borç azaltma stratejisini sekteye uğratabileceğini ve girdi fiyatlarının mevcut seviyelerde kalmaya devam etmesi halinde yerel çelik sektörünün kaldıraç oranının tekrar 2021 yılındaki seviyeye düşebileceğini söyledi.

S&P, “Başlıca Hint çelik üreticilerinin önümüzdeki mali yılda borcunu azaltabileceğini düşünmüyoruz. Aksine borçların aynı seviyede kalmasını bekliyoruz,” şeklinde konuştu.

Metalürjik kömür fiyatlarının bu yıl 220$/mt’dan 270$/mt seviyesine çıkmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Avustralya’nın metalürjik kömür arzının sınırlı olması, Kızıldeniz krizi ve Hindistan ile Çin dışındaki diğer ülkelerden gelen canlı talep gibi sebepler fiyat artışlarında rol oynadı. Ortalama metalürjik kömür fiyatları 2023 yılının son üç ayında çeyreklik bazda %25 yükseldi.

Kuruluş tarafından yayımlanan raporda, “Fiyat tahminimiz, 2023 yılının ortalaması olan 300$/mt ve 315$/mt seviyesindeki mevcut spot fiyatların altında. Avustralya çıkışlı arzın özellikle Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde devreye alınacak yeni madenlerle birlikte bu yılın ikinci yarısında toparlanmasını bekliyoruz. Hindistan’da çelik fiyatları önümüzdeki yıl artacak. Ancak tahminlerimiz fiyat artışının girdi maliyetlerindeki yükselişi dengelemeye yetmeyeceği yönünde. Bu nedenle başlıca çelik üreticilerinin düzenlenmiş konsolide borcunun 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla 2,1 trilyon INR (25,29 milyar $) olacağını tahmin ediyoruz. Bu seviye bir önceki tahminin yaklaşık 150 milyar INR (1,81 milyar $) üzerinde,” ifadelerine yer verildi.

S&P, Hindistan’ın bu yılın ortasına kadar 15 milyon mt ilave çelik kapasitesi devreye almasını bekliyor. Böylelikle toplam kurulu kapasite 170 milyon mt seviyesine çıkacak.