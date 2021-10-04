﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

BHP Billiton Samarco’da bulunan hisselerini satmayacak

Pazartesi, 04 Ekim 2021 10:29:32 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı pelet üreticisi Samarco’nun hissedarlarından BHP Billiton, şirkette bulunan %50 hissesini satmayı düşünmediğini bildirdi.

BHP Billiton Brezilya Birimi Finans Departmanı Başkan Yardımcısı Simon Duncombe, “Şirketimizin, 30-40-50 yıl daha yetecek kaynağı var,” şeklinde konuştu.

Amaçlarının, Samarco’nun iflas koruma planının devreye alınmasını önlemek olduğunu söyleyen BHP Billiton, 2015 yılının Kasım ayında meydana gelen ve Samarco’nun faaliyetlerine uzun zaman ara vermesine sebep olan Mariana felaketine yönelik mahkeme dışında anlaşmaya varılması olduğunu belirtti.

BHP Billiton Hukuki ve Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Ivan Apsan, Brezilya iflas yönetmeliğinde yakın zaman önce yapılan değişikliklerle birlikte yaklaşımlarının da değiştiğini ve bunun sonucunda, BHP Billiton ile Vale’nin, iflas koruma planı başvurusunda bulunduklarını söyledi.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

23 Eyl

Brezilyalı müteahhitler Türkiye’den 20.000 mt çelik sevkiyatı bekliyor
17 Eyl

Vale Doutor demir cevheri barajını devreden çıkarma çalışmalarını hızlandırdı
17 Eyl

Minas Gerais eyaleti çevre düzenleme kurulu Brumandinho şehrine ruhsatlandırma yetkisi tanıdı
13 Eyl

Belgo Bekaert Brezilya’daki tesislerinin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 19 milyon $’dan fazla yatırım yapacak
13 Eyl

Vale bu yıla yönelik sermaye harcamaları beklentilerini revize etti