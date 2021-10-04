BHP Billiton Samarco’da bulunan hisselerini satmayacak

Pazartesi, 04 Ekim 2021 10:29:32 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı pelet üreticisi Samarco’nun hissedarlarından BHP Billiton, şirkette bulunan %50 hissesini satmayı düşünmediğini bildirdi.

BHP Billiton Brezilya Birimi Finans Departmanı Başkan Yardımcısı Simon Duncombe, “Şirketimizin, 30-40-50 yıl daha yetecek kaynağı var,” şeklinde konuştu.

Amaçlarının, Samarco’nun iflas koruma planının devreye alınmasını önlemek olduğunu söyleyen BHP Billiton, 2015 yılının Kasım ayında meydana gelen ve Samarco’nun faaliyetlerine uzun zaman ara vermesine sebep olan Mariana felaketine yönelik mahkeme dışında anlaşmaya varılması olduğunu belirtti.

BHP Billiton Hukuki ve Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Ivan Apsan, Brezilya iflas yönetmeliğinde yakın zaman önce yapılan değişikliklerle birlikte yaklaşımlarının da değiştiğini ve bunun sonucunda, BHP Billiton ile Vale’nin, iflas koruma planı başvurusunda bulunduklarını söyledi.