BHP Anglo American’ı devralmak için teklif gönderdi

Cuma, 26 Nisan 2024 10:17:28 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American, Avustralyalı madenci BHP Billiton’dan faaliyetlerini devralmaya yönelik bağlayıcı olmayan bir teklif aldığını duyurdu.

Şirket, söz konusu teklifin yönetim kurulu tarafından değerlendirildiğini ve sonuca dair önümüzdeki günlerde açıklama yapacağını ifade etti.

Öte yandan Anglo American teklif tutarını açıklamamış olsa da yerel basında çıkan haberlerde, BHP’nin devralım için 39 milyar $ teklif ettiği dile getirildi.

Ayrıca sürecin bir sonraki aşamaya geçmesi halinde madencilik sektöründe son yılların en büyük birleşmesi olacağı düşünülüyor.