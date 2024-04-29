Anglo American BHP Billiton’ın devralım teklifini reddetti

Pazartesi, 29 Nisan 2024 11:18:47 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American, Avustralyalı madenci BHP Billiton’ın faaliyetlerini devralmaya yönelik bağlayıcı olmayan teklifini reddettiğini duyurdu.

Yönetim kurulunun, BHP’nin Anglo American’ın değerini ciddi ölçüde düşürdüğü sonucuna vardığı ve teklifin şirket hissedarları açısından hiç cazip olmadığına karar verdiği ifade edildi. Ayrıca şirketin, BHP’nin teklifini “fırsatçı” olarak değerlendirdiği de vurgulandı. Bunun sonucunda teklif, oy birliğiyle reddedildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Anglo American teklif tutarını açıklamamış olsa da yerel basında çıkan haberlerde, BHP’nin devralım için 39 milyar $ teklif ettiği belirtilmişti.