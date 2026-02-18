Bharat Heavy Electricals, SAIL’in IISCO çelik tesisi için enerji santrali kuracak

Hindistan’da devlete ait Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), Steel Authority of India Limited’in (SAIL) Batı Bengal eyaletinin Burnpur kentinde bulunan IISCO çelik tesisine yönelik bir enerji santrali projesinin inşası için sipariş aldığını açıkladı.

Yaklaşık 132-165 milyon $ değerinde olduğu belirtilen projenin 39 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Enerji santrali projesi, SAIL’in Burnpur tesisinde yürüttüğü büyük ölçekli kapasite artış programının bir parçasını oluşturuyor. Çelik üreticisi, mevcut IISCO tesisinin bulunduğu sahada 4,6 milyon mt kapasiteli yeni bir entegre çelik tesisi inşası için 5 milyar $’lık yatırım planının uygulanmasına halihazırda başlamış durumda. Kapasite artışının tamamlanmasının ardından tesisin toplam kurulu kapasitesinin yıllık 7,1 milyon mt seviyesine yükselmesi bekleniyor.