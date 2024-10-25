Belçika merkezli NLMK Clabecq dar toleranslı ince levha üretimine başladı

Rus çelik üreticisi NLMK Group’un birinci kalite levha üretimi alanında faaliyet gösteren Belçika merkezli bağlı kuruluşu NLMK Clabecq, kalın quarto levha üretimine yönelik “InThinity” teknolojisini kullanıma aldığını duyurdu.

Bitirme tesisinde haddeleme hassasiyetinin artırılmasına ve enerji verimliğinin iyileştirilmesine yönelik yapılan modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından şirket, 15 milimetreye varan kalınlıktaki levhalar için yüksek hassasiyet sunan söz konusu teknolojiyi kullanmaya başladığını ifade etti. Bu sayede ulaşım, inşaat ve enerji gibi pek çok sektörün kalınlık toleransı dar ince levha ihtiyaçlarını karşılayacağını vurguladı.

NLML Europe Plate COO’su Peter Selbach, “InThinity teknolojisi, üretilen her levhada standart olarak yüksek hassasiyet sağlayarak birinci kalite çelik ürünleri tedarikçisi konumumuzu güçlendiriyor ve müşterilerimizin performansını iyileştiriyor,” dedi.