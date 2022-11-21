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Bekaert’in satışları Ocak-Eylül döneminde %21,8 yükseldi, talebin zayıf seyrini sürdürmesi bekleniyor

Pazartesi, 21 Kasım 2022 11:34:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünyanın en büyük çelik kord ve tel üreticilerinden olan Belçika merkezli Bekaert bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Ocak-Eylül döneminde şirketin konsolide satışları, maliyet enflasyonu, yüksek enerji maliyetleri, tedarik zinciri aksaklıkları ve başlıca pazarlarda talebin zayıflamasıyla devam eden sıkıntılara rağmen yıllık %21,8 artışla 4,33 milyar € seviyesinde kaydedildi.

Şirket başta Latin Amerika ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) olmak üzere çoğu bölgeden gelen talebin zayıf seyrini sürdürmesini bekliyor.

Görünüm belirsizliğini korurken ve hızla değişirken, Bekaert konsolide satışlarının 2021 yılına kıyasla 900 milyon € artarak 2022 yılında 5,7 milyar € olmasını bekliyor.


Etiketler: Belçika Avrupa Birliği Mali Sonuçlar Bekaert 

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