Bekaert’in satış geliri azalan satış tonajları nedeniyle 2023’te düştü

Perşembe, 07 Mart 2024 12:27:26 (GMT+3) | İstanbul

Belçika merkezli çelik kord ve tel üreticisi Bekaert 2023 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin konsolide satış geliri azalan satış tonajları ve kur değişimlerinin olumsuz etkisi nedeniyle yıllık %13,5 düşüşle 4,3 milyar € olurken, AVFÖK’ü yıllık %5,1 düşüşle 561 milyon € seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yıl şirketin AVFÖK marjı 2022 yılında kaydedilen %11,8’e kıyasla %13’e çıktı.

Buna ek olarak şirket 2023 yılının Aralık ayında Hindistan ve Endonezya’da bulunan iki Steel Wire Solutions birimini kapatmaya karar verdi.

Bekaert ekonomik belirsizlikler devam ediyor olsa da 2024 yılında satışlarında ılımlı bir artış kaydetmeyi bekliyor.