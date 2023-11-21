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Bekaert’in satış geliri gerileyen fiyatlar nedeniyle Ocak-Eylül döneminde düştü

Salı, 21 Kasım 2023 10:08:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Belçika merkezli çelik kord ve tel üretici Bekaert bu yılın ilk dokuz ayında konsolide satış gelirinin azalan hammadde maliyetlerinden etkilenen fiyatlar nedeniyle yıllık %12,7 düşüşle 3,35 milyar € seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Şirket Şili ve Peru’da bulunan çelik tel birimlerinin satışının tamamlandığını belirtti.

Görünüm belirsizliğini korurken Bekaert 2023 yılında konsolide satış gelirinin hammadde maliyetlerinin azalması ve enerji fiyatlarının normalleşmesi nedeniyle 4,3 milyar € olacağını tahmin ediyor. Şirket zorlu talep koşullarının 2024 yılının birinci çeyreğine kadar birçok bölgede devam etmesini bekliyor.


Etiketler: Belçika Avrupa Birliği Mali Sonuçlar Bekaert 

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