Bekaert’in satış geliri ve AVFÖK değeri ilk yarıda düştü

Belçika merkezli çelik kord ve tel üreticisi Bekaert bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

İlk yarıda şirketin konsolide satış geliri azalan satışlar, maliyetlerin satış fiyatlarına yansıtılamaması ve olumsuz seyreden döviz hareketleri nedeniyle yıllık %11,1 düşüşle 2,06 milyar € oldu. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %9,1 düşüşle 288 milyon € olurken, AVFÖK marjı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %13,7’ye kıyasla %14 seviyesine yükseldi.

Bekaert bu yılın ilk yarısında yaptığı arazi, tesis ve ekipman yatırımlarını 61 milyon €’dan 65 milyon €’ya çıkardı. Bu yılın ilk yarısına ait en büyük yatırım programları arasında Hindistan ve Vietnam’da tekerlek güçlendirme, Kuzey Amerika’da enerji ve güçlendirme telleri ve hidrojenli bileşenler segmentinde geçirgen taşıma katmanları için kapasite artışları yer alıyor.

Şirketin çelik tel birimi, yılın ikinci yarısında özellikle de Avrupa’da döneme bağlı etkilerin görülmesini ve Latin Amerika’da talebin güçlenmesini bekliyor. Şirket, 2024 mali yılında marjların ve nakit akışının iyileşmesini bekliyor ve 2024 yılına dair kâr beklentilerini değiştirmedi.