 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Bekaert’in...

Bekaert’in satış geliri ve AVFÖK değeri ilk yarıda düştü

Perşembe, 08 Ağustos 2024 11:19:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Belçika merkezli çelik kord ve tel üreticisi Bekaert bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

İlk yarıda şirketin konsolide satış geliri azalan satışlar, maliyetlerin satış fiyatlarına yansıtılamaması ve olumsuz seyreden döviz hareketleri nedeniyle yıllık %11,1 düşüşle 2,06 milyar € oldu. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %9,1 düşüşle 288 milyon € olurken, AVFÖK marjı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %13,7’ye kıyasla %14 seviyesine yükseldi.

Bekaert bu yılın ilk yarısında yaptığı arazi, tesis ve ekipman yatırımlarını 61 milyon €’dan 65 milyon €’ya çıkardı. Bu yılın ilk yarısına ait en büyük yatırım programları arasında Hindistan ve Vietnam’da tekerlek güçlendirme, Kuzey Amerika’da enerji ve güçlendirme telleri ve hidrojenli bileşenler segmentinde geçirgen taşıma katmanları için kapasite artışları yer alıyor.

Şirketin çelik tel birimi, yılın ikinci yarısında özellikle de Avrupa’da döneme bağlı etkilerin görülmesini ve Latin Amerika’da talebin güçlenmesini bekliyor. Şirket, 2024 mali yılında marjların ve nakit akışının iyileşmesini bekliyor ve 2024 yılına dair kâr beklentilerini değiştirmedi.


Etiketler: Belçika Avrupa Birliği Mali Sonuçlar Bekaert 

Benzer Haber ve Analizler

Bekaert’in satış geliri azalan satış tonajları nedeniyle 2023’te düştü

07 Mar | Çelik Haberler

Bekaert’in satış geliri gerileyen fiyatlar nedeniyle Ocak-Eylül döneminde düştü

21 Kas | Çelik Haberler

Bekaert’in satış geliri ilk yarıda düştü, zorlu piyasa koşullarının ikinci yarıda sürmesi bekleniyor

03 Ağu | Çelik Haberler

Bekaert’in satışları yüksek maliyetlere rağmen fiyatlandırma sayesinde 2022’de %16,7 arttı

03 Mar | Çelik Haberler

Bekaert’in satışları Ocak-Eylül döneminde %21,8 yükseldi, talebin zayıf seyrini sürdürmesi bekleniyor

21 Kas | Çelik Haberler

Bekaert’in satışları ilk yarıda %24,3 yükseldi, 2022 görünümü istikrarsız

03 Ağu | Çelik Haberler

Bekaert’in satış geliri azalan satış tonajları nedeniyle 2023’te düştü

07 Mar | Çelik Haberler

Bekaert’in satış geliri gerileyen fiyatlar nedeniyle Ocak-Eylül döneminde düştü

21 Kas | Çelik Haberler

Bekaert’in satış geliri ilk yarıda düştü, zorlu piyasa koşullarının ikinci yarıda sürmesi bekleniyor

03 Ağu | Çelik Haberler

Bekaert’in satışları yüksek maliyetlere rağmen fiyatlandırma sayesinde 2022’de %16,7 arttı

03 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis