 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Bekaert’in...

Bekaert’in satış geliri 2025’in ilk yarısında geriledi, talep vergilere ilişkin belirsizlikten etkileniyor

Salı, 12 Ağustos 2025 14:30:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Belçika merkezli çelik kord ve tel üreticisi Bekaert 2025 yılının ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin konsolide satış geliri yıllık %5,2 düşüşle 1,95 milyar € oldu. Şirketin AVFÖK’ü yıllık %13,3 düşüşle 259 milyon € seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı 2024 yılının ilk yarısında kaydedilen %14’e kıyasla %13,3’e indi.

Açıklamaya göre artan vergiler ve yoğunlaşan ticaret gerginlikleri, Bekaert’in yanı sıra tedarikçileri ve müşterilerinin karşı karşıya olduğu belirsizliği daha da artırdı. İlk çeyrek sonuçlarından bu yana ABD’nin çeliğe yönelik vergilerinin %25'ten %50'ye yükselmesi bu maliyetlerin tedarik zincirine yansıtılmasını giderek zorlaştırarak bazı siparişlerde gecikmelere yol açtı.

İkinci çeyrekte kaydedilen direncin ardından vergilere ilişkin belirsizlik ve zayıflayan ekonomik görünüm talebi etkilemeye başladı. Bekaert, 2025'in ikinci yarısında birçok nihai pazarda talebin düşeceğini öngörüyor. 

Düşük tonajlı satışlar, yüksek vergiler ve döviz kurları göz önüne alındığında şirket, 2025 yılında satışlarının 2024'e kıyasla gerilemesini bekliyor. Bununla birlikte işletme sermayesi yönetimine odaklanma ve sermaye harcamalarındaki azalma sayesinde nakit akışı güçlü kalmaya devam ediyor.


Etiketler: Belçika Avrupa Birliği Mali Sonuçlar Bekaert 

Benzer Haber ve Analizler

Bekaert’in satış geliri ve AVFÖK değeri ilk yarıda düştü

08 Ağu | Çelik Haberler

Bekaert’in satış geliri azalan satış tonajları nedeniyle 2023’te düştü

07 Mar | Çelik Haberler

Bekaert’in satış geliri gerileyen fiyatlar nedeniyle Ocak-Eylül döneminde düştü

21 Kas | Çelik Haberler

Bekaert’in satış geliri ilk yarıda düştü, zorlu piyasa koşullarının ikinci yarıda sürmesi bekleniyor

03 Ağu | Çelik Haberler

Bekaert’in satışları yüksek maliyetlere rağmen fiyatlandırma sayesinde 2022’de %16,7 arttı

03 Mar | Çelik Haberler

Bekaert’in satışları Ocak-Eylül döneminde %21,8 yükseldi, talebin zayıf seyrini sürdürmesi bekleniyor

21 Kas | Çelik Haberler

Bekaert’in satışları ilk yarıda %24,3 yükseldi, 2022 görünümü istikrarsız

03 Ağu | Çelik Haberler

Bekaert’in satış geliri ve AVFÖK değeri ilk yarıda düştü

08 Ağu | Çelik Haberler

Bekaert’in satış geliri azalan satış tonajları nedeniyle 2023’te düştü

07 Mar | Çelik Haberler

Bekaert’in satış geliri gerileyen fiyatlar nedeniyle Ocak-Eylül döneminde düştü

21 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis