Bekaert’in satış geliri 2025’in ilk yarısında geriledi, talep vergilere ilişkin belirsizlikten etkileniyor

Belçika merkezli çelik kord ve tel üreticisi Bekaert 2025 yılının ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin konsolide satış geliri yıllık %5,2 düşüşle 1,95 milyar € oldu. Şirketin AVFÖK’ü yıllık %13,3 düşüşle 259 milyon € seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı 2024 yılının ilk yarısında kaydedilen %14’e kıyasla %13,3’e indi.

Açıklamaya göre artan vergiler ve yoğunlaşan ticaret gerginlikleri, Bekaert’in yanı sıra tedarikçileri ve müşterilerinin karşı karşıya olduğu belirsizliği daha da artırdı. İlk çeyrek sonuçlarından bu yana ABD’nin çeliğe yönelik vergilerinin %25'ten %50'ye yükselmesi bu maliyetlerin tedarik zincirine yansıtılmasını giderek zorlaştırarak bazı siparişlerde gecikmelere yol açtı.

İkinci çeyrekte kaydedilen direncin ardından vergilere ilişkin belirsizlik ve zayıflayan ekonomik görünüm talebi etkilemeye başladı. Bekaert, 2025'in ikinci yarısında birçok nihai pazarda talebin düşeceğini öngörüyor.

Düşük tonajlı satışlar, yüksek vergiler ve döviz kurları göz önüne alındığında şirket, 2025 yılında satışlarının 2024'e kıyasla gerilemesini bekliyor. Bununla birlikte işletme sermayesi yönetimine odaklanma ve sermaye harcamalarındaki azalma sayesinde nakit akışı güçlü kalmaya devam ediyor.