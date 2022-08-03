Bekaert’in satışları ilk yarıda %24,3 yükseldi, 2022 görünümü istikrarsız

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 10:04:14 (GMT+3) | İstanbul

Dünyanın en büyük çelik kord ve tel üreticilerinden olan Belçika merkezli Bekaert bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

İlk yarıda şirketin konsolide satışları yıllık %24,3 artışla 2,86 milyar € oldu. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %1,3 artışla 377 milyon € olurken, AVFÖK marjı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %16,1’e kıyasla %13,2 seviyesine geriledi.

Yüksek enflasyon, tedarik zinciri sıkıntıları, Çin’deki karantinalar ve bazı ülkelerdeki zayıf talebe rağmen, Bekaert güçlü fiyatlar sayesinde ilk yarıda güçlü bir performans sergiledi.

Şirket makroekonomik ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle 2022 görünümünün istikrarsız seyretmeye devam ettiğini belirtti.