Bayi Steel üretim artışıyla ilk çeyrekte zarardan kâra döndü

Pazartesi, 26 Nisan 2021 14:44:31 (GMT+3) | Şanghay

Çinli çelik devi Baowu Group’un bağlı kuruluşu Xinjiang Bayi Iron and Steel Company’nin (Bayi Steel Company) yaptığı açıklamaya göre, şirket, bu yılın Ocak-Mart döneminde, yıllık %96,09 düşüşle 6,22 milyar RMB (960 milyon $) değerinde faaliyet kârı elde etti.

Ayrıca, borsada işlem gören şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 191 milyon RMB değerindeki net zararı tersine çevirerek, 194 milyon RMB (29,9 milyon $) değerinde net kâr elde etti.

Bu yılın ilk çeyreğinde, şirket, yıllık %27,91 artışla 1,41 milyon mt nihai mamul üretirken, yıllık %68,57 artışla 1,50 milyon mt nihai mamul satışı yaptı.

Şirket açıklamasında, Çin Yeni Yılı’nın ardından talebin artmasının ve üretimin hızlıca yeniden başlamasının, söz konusu dönemde şirketin kârına olumlu etki ettiği belirtildi.