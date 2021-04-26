﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Bayi Steel üretim artışıyla ilk çeyrekte zarardan kâra döndü

Pazartesi, 26 Nisan 2021 14:44:31 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli çelik devi Baowu Group’un bağlı kuruluşu Xinjiang Bayi Iron and Steel Company’nin (Bayi Steel Company) yaptığı açıklamaya göre, şirket, bu yılın Ocak-Mart döneminde, yıllık %96,09 düşüşle 6,22 milyar RMB (960 milyon $) değerinde faaliyet kârı elde etti.

Ayrıca, borsada işlem gören şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 191 milyon RMB değerindeki net zararı tersine çevirerek, 194 milyon RMB (29,9 milyon $) değerinde net kâr elde etti.

Bu yılın ilk çeyreğinde, şirket, yıllık %27,91 artışla 1,41 milyon mt nihai mamul üretirken, yıllık %68,57 artışla 1,50 milyon mt nihai mamul satışı yaptı.

Şirket açıklamasında, Çin Yeni Yılı’nın ardından talebin artmasının ve üretimin hızlıca yeniden başlamasının, söz konusu dönemde şirketin kârına olumlu etki ettiği belirtildi.


Etiketler: mali sonuçlar  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

20  Nis

Xinyu Steel’in net kârı 2020’de %20,91 düştü
02  Nis

CISA üreticilerinin brüt kârı Ocak-Şubat döneminde %160,36 arttı
01  Nis

Ansteel’in net kârı 2020’de %10,69 arttı
31  Mar

Ansteel Group 2025 yılında 10 milyar RMB brüt kâr hedefliyor
30  Mar

Masteel’in net kârı 2020’de %75,74 artarken, ham çelik üretimi %5,7 arttı