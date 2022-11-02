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Bayi Steel Ocak-Eylül döneminde 612 milyon RMB net zarar kaydetti

Çarşamba, 02 Kasım 2022 11:52:27 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinjiang eyaletinde bulunan çelik üreticisi Bayi Iron and Steel Co., Ltd. (Bayi Steel), bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %21 düşüşle 19,69 milyar RMB (770 milyon $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %126,4 düşüşle 612 milyon RMB (84,8 milyon $) net zarar kaydettiğini açıkladı.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde ise, şirket yıllık %34,8 düşüşle 6,62 milyar RMB (920 milyon $) faaliyet geliri elde etti ve yıllık %148,6 düşüşle 468 milyon RMB (64,8 milyon $) net zarar kaydetti.

Bu yılın ilk dokuz ayında, şirketin uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla yıllık %31,7 ve %16,6 düşüşle 1,32 milyon mt ve 2,35 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, söz konusu dönemde şirketin uzun ve yassı mamul satışları ise sırasıyla yıllık %42,7 ve %19,2 düşüşle 1,26 milyon mt ve 2,36 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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