Bayi Steel birinci çeyrekte 335 milyon RMB net zarar kaydetti

Cuma, 29 Nisan 2022 10:33:25 (GMT+3) | Şanghay

Xinjiang eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Bayi Iron and Steel Co., Ltd. (Bayi Steel), bu yılın ilk çeyreğinde yıllık %16 düşüşle 5,10 milyar RMB (770 milyon $) faaliyet geliri elde ederken, geçen yılın aynı döneminde kaydettiği 182 milyon RMB net kâra kıyasla 335 milyon RMB (50,6 milyon $) net zarar kaydettiğini açıkladı.

Bu yılın ilk üç ayında, şirketin uzun mamul üretimi yıllık %54,26 düşüşle 293.300 mt, yassı mamul üretimi yıllık %31 düşüşle 447.100 mt ve metal ürünleri üretimi yıllık %1,54 artışla 210.400 mt oldu. Söz konusu dönemde şirketin uzun mamul, yassı mamul ve metal ürünleri satışları ise sırasıyla yıllık %55,35 düşüşle 289.400 mt, yıllık %19,59 düşüşle 571.900 mt ve yıllık %10,26 artışla 185.500 mt seviyelerinde yer aldı.

Şirket, hammadde fiyatlarındaki büyük fakat çelik fiyatlarındaki hafif artışların ilk çeyrekte net zarar kaydetmesinde etkili olduğunu belirtti.