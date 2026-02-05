Baowu, Simandou demir cevheri projesindeki ortaklığın kontrolünü aldı

Reuters’ta yer alan habere göre Çinli çelik üreticisi Baowu Group, Simandou demir cevheri projesini birlikte işlettiği Winning Consortium Simandou’daki payını %49’dan %51’e yükselterek projedeki 1 ve 2 No’lu blokların kontrolünü tamamen eline aldı.

İşlem sonrasında ortaklığın adının Baowu Winning Consortium Simandou (BWCS) olarak değiştirildiği bildirildi.

Simandou’nun güneyindeki 3 ve 4 No’lu bloklarda ise Çinli devlete bağlı şirketler, Chinalco liderliğinde Rio Tinto ve Gine devletiyle birlikte Simfer ortaklığı çatısı altında pay sahibi konumunda bulunuyor.

Baowu söz konusu işlemin “dünyanın en önemli entegre madencilik ve altyapı projelerinden birine” yönelik uzun vadeli stratejik bir adım olduğunu belirtti. Şirket ayrıca projedeki rekabetçiliğini ve uluslararası kabul görmüş ESG standartlarına uyumu artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Simandou’daki iki maden merkezinin tam kapasiteye ulaştığında ortak demir yolu ve Atlantik limanı altyapısı üzerinden yılda 120 milyon mt’a kadar yüksek tenörlü demir cevheri sevkiyatı yapması, Gine’yi Avustralya ve Brezilya ile birlikte küresel demir cevheri tedarikinde önemli aktörlerden biri haline getirmesi bekleniyor.