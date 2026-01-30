ArcelorMittal’in Liberya’daki madencilik sözleşmesi 2050’ye kadar uzatıldı

Liberya hükümeti, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal ile imzalanan madencilik sözleşmesini süresi 2050’ye kadar uzatılacak ve ayrıca 25 yıl daha yenileme opsiyonu içerecek şekilde tadil etti.

Söz konusu sözleşmede yapılan değişikliğin hemen öncesinde ArcelorMittal’in Nimba bölgesindeki Tokadeh’te yer alan demir cevheri konsantrasyon tesisi devreye alınmıştı. ArcelorMittal, yeni konsantratörün Liberya’daki 1,8 milyar $ tutarındaki genişleme programının merkezinde yer aldığını ve şirketin ülkedeki toplam yatırım tutarını 3,5 milyar $’a çıkardığını belirtti. Bu yatırım, Liberya’nın savaş sonrası dönemindeki en büyük doğrudan yabancı yatırım olarak öne çıkıyor.

ArcelorMittal’in Liberya’daki demir cevheri yatırımları ilerleme kaydediyor

ArcelorMittal’in açıklamasına göre genişleme projesi Tokadeh ile Buchanan arasındaki demir yolu hattında kapsamlı modernizasyonları, Buchanan limanındaki altyapı iyileştirmelerini ve iki enerji santrali gibi daha geniş ölçekli altyapı yatırımlarını kapsıyor.

Şirket projenin tamamlanma aşamasına yaklaştığını ve demir cevheri sevkiyatlarının yıllık yaklaşık 5 milyon mt seviyesinden 2026 yılında 20 milyon mt’a çıkmasının beklendiğini ifade etti. ArcelorMittal ayrıca proje sayesinde ürün kalitesinin artacağını ve daha yüksek tenörlü, daha yüksek katma değerli demir cevheri üretiminin mümkün olacağını belirtti. Buna paralel olarak şirket 20 milyon mt’un üzerindeki ilave kapasite artışlarını gözden geçirmek üzere fizibilite çalışmalarının sürdüğünü ifade etti

Demir yolu kapasitesinde artış

Tadil edilen madencilik sözleşmesi kapsamında demir yolu altyapısına erişimi düzenleyen çok kullanıcılı bir çerçeveye ilişkin hükümler de getirildi. Liberya hükümetine göre demir yolunu kullanmak isteyen üçüncü tarafların kendi taşımacılık ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye ulaşmak için altyapı genişletme yatırımlarına katılmaları gerekecek. ArcelorMittal ise fizibilite çalışmalarının 20 milyon mt’un üzerinde üretimi desteklemesi ihtimalini göz önünde bulundurarak demir yolu kapasitesini şimdiden yıllık 30 milyon mt kapasiteye kadar genişlettiğini açıkladı. Şirket, geliştirilen ilave demir yolu kapasitesinin kendi kullanımına ayrılacağını kaydetti.

Liberya hükümetine 200 milyon $ ödeme yapılacak

Bununla birlikte sözleşme şartları kapsamında ArcelorMittal kendisine tanınan öncelikli demir yolu kapasitesi ve sözleşme uzatımı gibi belirli haklar karşılığında Liberya’ya 200 milyon $ ödeme yapacak.