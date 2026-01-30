 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal’in...

ArcelorMittal’in Liberya’daki madencilik sözleşmesi 2050’ye kadar uzatıldı

Cuma, 30 Ocak 2026 14:12:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Liberya hükümeti, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal ile imzalanan madencilik sözleşmesini süresi 2050’ye kadar uzatılacak ve ayrıca 25 yıl daha yenileme opsiyonu içerecek şekilde tadil etti.

Söz konusu sözleşmede yapılan değişikliğin hemen öncesinde ArcelorMittal’in Nimba bölgesindeki Tokadeh’te yer alan demir cevheri konsantrasyon tesisi devreye alınmıştı. ArcelorMittal, yeni konsantratörün Liberya’daki 1,8 milyar $ tutarındaki genişleme programının merkezinde yer aldığını ve şirketin ülkedeki toplam yatırım tutarını 3,5 milyar $’a çıkardığını belirtti. Bu yatırım, Liberya’nın savaş sonrası dönemindeki en büyük doğrudan yabancı yatırım olarak öne çıkıyor.

ArcelorMittal’in Liberya’daki demir cevheri yatırımları ilerleme kaydediyor

ArcelorMittal’in açıklamasına göre genişleme projesi Tokadeh ile Buchanan arasındaki demir yolu hattında kapsamlı modernizasyonları, Buchanan limanındaki altyapı iyileştirmelerini ve iki enerji santrali gibi daha geniş ölçekli altyapı yatırımlarını kapsıyor.

Şirket projenin tamamlanma aşamasına yaklaştığını ve demir cevheri sevkiyatlarının yıllık yaklaşık 5 milyon mt seviyesinden 2026 yılında 20 milyon mt’a çıkmasının beklendiğini ifade etti. ArcelorMittal ayrıca proje sayesinde ürün kalitesinin artacağını ve daha yüksek tenörlü, daha yüksek katma değerli demir cevheri üretiminin mümkün olacağını belirtti. Buna paralel olarak şirket 20 milyon mt’un üzerindeki ilave kapasite artışlarını gözden geçirmek üzere fizibilite çalışmalarının sürdüğünü ifade etti

Demir yolu kapasitesinde artış

Tadil edilen madencilik sözleşmesi kapsamında demir yolu altyapısına erişimi düzenleyen çok kullanıcılı bir çerçeveye ilişkin hükümler de getirildi. Liberya hükümetine göre demir yolunu kullanmak isteyen üçüncü tarafların kendi taşımacılık ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye ulaşmak için altyapı genişletme yatırımlarına katılmaları gerekecek. ArcelorMittal ise fizibilite çalışmalarının 20 milyon mt’un üzerinde üretimi desteklemesi ihtimalini göz önünde bulundurarak demir yolu kapasitesini şimdiden yıllık 30 milyon mt kapasiteye kadar genişlettiğini açıkladı. Şirket, geliştirilen ilave demir yolu kapasitesinin kendi kullanımına ayrılacağını kaydetti.

Liberya hükümetine 200 milyon $ ödeme yapılacak

Bununla birlikte sözleşme şartları kapsamında ArcelorMittal kendisine tanınan öncelikli demir yolu kapasitesi ve sözleşme uzatımı gibi belirli haklar karşılığında Liberya’ya 200 milyon $ ödeme yapacak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Liberya Batı Afrika Madencilik ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal ilk sekiz ayda Liberya’dan 3 milyon mt demir cevheri sevkiyatı yaptı

16 Ağu | Çelik Haberler

ArcelorMittal Liberya’da demir cevheri üretimine başladı

27 Eyl | Çelik Haberler

Sable Mining Africa, Liberya’daki Salmec Resources’ın %60’ını satın aldı

13 Haz | Çelik Haberler

ArcelorMittal Liberya’da demir cevheri madenciliğine yeniden başlıyor

07 Haz | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 30 Ocak 2026

30 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 30 Ocak 2026

30 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Samarco 2025 yılı için faaliyet sonuçlarını açıkladı

30 Oca | Çelik Haberler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları vadeli piyasadaki artış ve olumlu üretim beklentileriyle yükseldi

29 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 29 Ocak 2026

29 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Cezayir Gara Djebilet madeninden ilk demir cevheri sevkiyatını Tosyalı Algerie’ye yaptı

29 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis