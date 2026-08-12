Baowu Group ve SNS Cezayir'de entegre yeşil çelik tesisi yatırımı yapmayı değerlendiriyor

Cezayir Hidrokarbon Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya göre China Baowu Steel Group ile Cezayir'in devlete ait Ulusal Demir Çelik Şirketi (SNS), ülkede entegre ve düşük karbon emisyonlu bir demir çelik tesisi geliştirilmesine yönelik iş birliği olanaklarını ele aldı.

Proje tüm çelik değer zincirini kapsayacak

Önerilen proje, Cezayir'in demir cevheri kaynaklarının geliştirilmesi ve işlenmesinden doğrudan indirgenmiş demir, sıcak briketlenmiş demir ve katma değerli yeşil çelik üretimine kadar tüm değer zincirini kapsayacak.

Baowu Resources, Baowu Energy ve China Road and Bridge Corporation temsilcilerinin de katıldığı görüşmelerde Baowu, doğrudan indirgeme, endüstriyel dijitalleşme ve emisyon azaltma teknolojilerini tanıttı. Cezayir'in doğal gaz rezervleri, yenilenebilir enerji potansiyeli ve bölgesel ve uluslararası piyasalara stratejik erişimi projenin başlıca avantajları olarak öne çıkarıldı.

Sonatrach enerji ve hammadde tedarikini destekleyebilir

Cezayirli enerji şirketi Sonatrach, önerilen tesisin doğal gaz, petrol ve petrokimya ürünleri ile diğer hammadde ihtiyaçlarını güvence altına alarak projeye destek sağlayabilir. Tesis ayrıca Sonatrach'ın karbon yakalama ve depolama programlarından da yararlanabilir.

Öte yandan bir Baowu teknik ekibinin bölgedeki mevcut sanayi ve lojistik kapasitesini değerlendirmek üzere Annaba'daki çelik üretim tesisleri ile liman altyapısını incelediği bildirildi. Ancak projenin nihai konumu, üretim kapasitesi ve yatırım tutarı henüz açıklanmadı.

Teknik çalışmalar ve ortak yol haritası planlanıyor

Taraflar teknoloji transferi, iş gücü eğitimi ve Cezayirli şirketlerin projeye dahil edilmesi konularını da ele aldı. Baowu ve SNS, teknik ve ekonomik çalışmaları sürdürme ve olası sanayi iş birliğine yönelik öncelikli alanları belirleyen ortak bir yol haritası hazırlama konusunda anlaşmaya vardı. Herhangi bir bağlayıcı anlaşma imzalandığı veya nihai yatırım kararı alındığı açıklanmadı.