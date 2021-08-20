Tosyalı, Cezayir’de 8,5 milyon mt kapasiteye ulaşmak için yatırımlarını sürdürüyor

Cuma, 20 Ağustos 2021 15:01:56 (GMT+3) | İstanbul

Tosyalı Demir Çelik Sanayi, Cezayir merkezli bağlı kuruluşu Tosyalı Algerie’deki yatırımının dördüncü fazının devam ettiğini belirtti.

Tosyalı Algerie yatırımındaki tüm etaplar tamamlandığında tesis, 7,5 milyon mt’u entegre maden tesisinden olmak üzere, 8,5 milyon mt yassı ve uzun mamul üretim kapasitesine sahip olacak.

Yatırımın ilk etabı 2013, ikinci etabı 2015 ve üçüncü etabı da 2018 yılında tamamlandı. Yıllık 2,5 milyon mt kapasiteli dünyanın en büyük doğrudan indirgenmiş demir tesislerine sahip olan Tosyalı Algerie, 2020 yılında 2,23 milyon mt üretim gerçekleştirerek dünya rekoru kırdı.

Öte yandan, İskenderun’da mevcut liman işletmesi ve Erzin’de yapımı planlanan liman yatırımının yanı sıra Tosyalı’nın Cezayir’de de büyük bir liman yatırımı var. Cezayir’deki bu liman, gemi yanaşma ve 150.000 mt’luk yük indirme kapasitesiyle ülkenin en büyük limanı. Avrupa’nın en uzun hatlarından biri olan 12 kilometrelik konveyör bant sistemiyle limandan tesise kadar araç kullanmadan saatte 4.000 mt taşıma yapılabiliyor.