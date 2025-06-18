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Sonarem ve Lion Group Cezayir’de çelik üretimi ve madencilik alanında iş birliği yapacak

Çarşamba, 18 Haziran 2025 14:56:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Cezayir Enerji, Maden ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığının açıklamasına göre yerel maden araştırma ve işletme şirketi Sonarem ile Malezya merkezli Lion Group, maden arama, işleme ve çelik üretimi alanlarında iş birliği yapmak üzere bir mutabakat anlaşması imzaladı. Anlaşma, ortak yatırımların teşvik edilmesi, bilgi alışverişi ve Cezayir’deki yerel iş gücünün geliştirilmesini kapsıyor.

Yaklaşık 10.000 kişilik istihdam yaratması beklenen proje, Cezayir’in Boumerdès kentinde bir ihracat limanının inşasını da içeriyor.

Lion Group, Cezayir metalürji, çelik ve alüminyum sektörlerine 8 milyar $ yatırım yapmayı planlıyor.


Etiketler: Cezayir Kuzey Afrika Çelik Üretimi Madencilik Yatırım 

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