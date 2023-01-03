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Tosyalı Algerie, Oran yassı çelik tesisini 2024 yılından itibaren devreye alacak

Salı, 03 Ocak 2023 11:33:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tosyalı Algerie Yönetim Kurulu Üyesi Alp Topçuoğlu, Tosyalı Holding’in Cezayir merkezli bağlı kuruluşu Tosyalı Algerie’nin Oran’daki yassı çelik tesisini 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren devreye almayı planladığını belirtti. Sıcak haddehane, doğrudan indirgenmiş demir birimi, peletleme tesisi ve demir cevheri zenginleştirme tesisi 2024 yılında, soğuk haddehane ve galvanizleme birimleri ise 2025 yılında faaliyete geçecek.

1,5 milyar $ yatırıma sahip yassı çelik tesisinin yıllık üretim kapasitesi 2 milyon mt seviyesinde yer alacak ve 2.500 kişilik istihdam yaratacak. Söz konusu tesisin tüm birimleri faaliyete geçtiğinde şirket toplam 6.500 kişiye istihdam sağlayacak.

Alp Topçuoğlu 2022 yılı ile ilgili olarak, şirketin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın olumsuz etkilerine rağmen yılı 800 milyon $’ı aşan rekor ihracat geliriyle kapattığını belirtti.

Tosyalı Algerie başta Avrupa, Batı Afrika, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da olmak üzere 50 ülkeye ihracat yapıyor. 2022 yılında şirket 3 milyon mt çelik üretti ve 1,25 milyar mt’un üzerinde çelik ihracatı gerçekleştirdi.


Etiketler: Yassı Ürünler Cezayir Kuzey Afrika Çelik Üretimi Yatırım Tosyalı Algeria 

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