Tosyalı Algerie yeni yassı mamul tesisinde slab üretimine başladı

Salı, 28 Mayıs 2024 10:36:56 (GMT+3) | İstanbul

Çelik üreticisi Tosyalı Holding, Cezayirli bağlı kuruluşu Tosyalı Algerie’nin yassı mamul üretim tesisini devreye aldığını açıkladı. Tosyalı Algerie’nin ülkenin yassı mamul ihtiyacını tamamen yerel üretimle karşılamaya yönelik dört fazlı yatırımı kapsamındaki tesis, Cezayir sanayisinin entegrasyonuna ve hidrokarbon dışı ihracat gelirlerinin artmasına katkı sağlayacak.

Yıllık 2,2 milyon mt kapasiteli tesis slab üretimine başlarken, soğuk haddeleme tesisi ve galvanizleme hatlarının da önümüzdeki yıl devreye alınması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yatırımın dördüncü fazı tamamlandığında Tosyalı Algerie, 7,5 milyon mt’u entegre maden tesisinden olmak üzere, 8,5 milyon mt yassı ve uzun mamul üretim kapasitesine sahip olacak.