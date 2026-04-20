Ezz Steel Cezayir’de 780 milyon $’lık DRI yatırımı planlıyor

Basında çıkan haberlere göre Mısırlı çelik üreticisi Ezz Steel, üretim ağını Mısır dışına genişletmek ve ihracat odaklı büyüme stratejisini güçlendirmek amacıyla Cezayir’de 780 milyon $ tutarında yatırım yapmayı düşünüyor.

Söz konusu projenin, şirketin bölgesel pazarlara erişimini artırma ve üretimini çeşitlendirme hedefini yansıttığı belirtildi.

DRI tesisi yeni kapasitenin temelini oluşturacak

Cezayir Yatırım Teşvik Ajansı, yatırım kapsamında yıllık yaklaşık 2,5 milyon mt kapasiteli doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisi inşasının yer aldığını söyledi.

Tesisin hammadde tüketiminin yıllık yaklaşık 3,6 milyon mt seviyesinde yer almasının ve yıllık 825 milyon $ seviyesinde gelir sağlamasının beklendiği dile getirildi. Projenin finansmanının 155 milyon $’ının öz sermaye ve 625 milyon $’ının ise kredi aracılığıyla karşılanmasının planlandığı ifade edildi.

Entegre çelik kompleksine dönüşme ihtimali

Cezayirli yetkililer, projenin zamanla demir-çelik üretiminin farklı aşamalarını kapsayan entegre bir tesise dönüşebileceğini belirtti.

Bu gelişmenin, Cezayir’in sanayi yatırımlarını teşvik etmek amacıyla sunduğu destekler, arazi tahsisi ve yatırımcı dostu politikalarla uyumlu ilerlediği vurgulandı.

İhracat odaklı strateji güç kazanıyor

Ezz Steel üretiminin yaklaşık %70’ini ihraç ederken, son iki yılda ihracat gelirinin 1,6 milyar $ seviyesine ulaştığı ifade edildi. Ayrıca şirketin toplam üretim kapasitesinin 6,5 milyon mt seviyesine yaklaştığı ve kısa vadede 7 milyon mt’un üzerine çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Gerçekleşmesi halinde Cezayir projesinin, çelik sektöründe çok ülkeli üretim modellerinin yaygınlaşması açısından önemli bir dönüm noktası oluşturmasının beklendiği de paylaşıldı.