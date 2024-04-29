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Baosteel’in net kârı 2023 yılında %2 düştü, üretim ve satışların hafifçe artması bekleniyor

Pazartesi, 29 Nisan 2024 14:06:36 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli başlıca çelik üreticisi Baosteel, 2023 yılında yıllık %6,3 düşüşle 344,5 milyar RMB (48,5 milyar $) faaliyet kârı elde ettiğini, net kârının ise %2 düşüşle 11,94 milyar RMB (1,7 milyar $) seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Baosteel yılın ilk üç ayında 80,81 milyar RMB (11,4 milyar $) faaliyet kârı kaydederken net kârı geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %4,4 artışla 1,93 milyar RMB (270 milyon $) oldu.

Baosteel 2024 yılında 49,06 milyon mt pik demir ve 51,5 milyon mt ham çelik üretmeyi planlıyor. Şirket 330,2 milyar RMB değerinde faaliyet kârı elde etmeyi beklerken ham çelik üretimi de 2023 yılında tahmin edilen 51 milyon mt seviyesinin hafifçe üzerinde yer alacak. Bununla birlikte şirket satışlarının %51,9 artışla 52,22 milyon mt seviyesine çıkmasını bekliyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Mali Sonuçlar 

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