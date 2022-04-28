Baogang’ın net kârı ilk çeyrekte %54,92 düşüş gösterdi
Perşembe, 28 Nisan 2022 12:10:22 (GMT+3)
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Şanghay
İç Moğolistan merkezli, Çinli çelik üreticisi Baotou Iron and Steel Co., Ltd.’nin (Baogang) faaliyet kârı bu yılın ilk çeyreğinde yıllık %15,3 artışla 20,18 milyar RMB (3,1 milyar $) seviyesinde yer alırken, net kârı ise yıllık %54,92 düşüşle 330 milyon RMB (50,3 milyon $) oldu.
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