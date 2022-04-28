Baogang’ın net kârı ilk çeyrekte %54,92 düşüş gösterdi

Perşembe, 28 Nisan 2022 12:10:22 (GMT+3) | Şanghay



İç Moğolistan merkezli, Çinli çelik üreticisi Baotou Iron and Steel Co., Ltd.’nin (Baogang) faaliyet kârı bu yılın ilk çeyreğinde yıllık %15,3 artışla 20,18 milyar RMB (3,1 milyar $) seviyesinde yer alırken, net kârı ise yıllık %54,92 düşüşle 330 milyon RMB (50,3 milyon $) oldu.

Benzer haberler

HBIS Resources’ın net kârı ilk çeyrekte %35,7 düştü

Sangang Minguang’ın net kârı 2021 yılında %55,69 arttı

CISA üreticilerinin brüt kârı birinci çeyrekte 55,3 milyar RMB oldu

Anyang Steel birinci çeyrekte 543 milyon RMB net zarar açıkladı

SGIS Songshan net kârının birinci çeyrekte %73,07-78,6 düşmesini bekliyor

Shanxi Coking Coal’un net kârı birinci çeyrekte %155-185 artacak

Chongqing Steel’in net kârı 2021 yılında %256,22 arttı

Shandong Steel dördüncü çeyrekte büyük zarar açıkladı

Nanjing Steel’in net kârı 2021 yılında %43,75 arttı