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Baogang Ocak-Eylül döneminde 746 milyon RMB net zarar kaydetti

Cuma, 28 Ekim 2022 10:24:13 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in İç Moğolistan bölgesinde bulunan çelik üreticisi Baotou Iron and Steel Co., Ltd. (Baogang), bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %9,05 düşüşle 58,21 milyar RMB (8,1 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 3,78 milyar RMB net kâra kıyasla 746 milyon RMB (104,2 milyon $) net zarar kaydettiğini açıkladı.

Şirket bu yılın Temmuz-Eylül döneminde ise yıllık %30,21 düşüşle 17,14 milyar RMB (2,4 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 1,03 milyar RMB net kâra kıyasla 1,17 milyar RMB (160 milyon $) net zarar kaydetti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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