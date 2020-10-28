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AZZ Inc., AZZ SMS LLC birimini elden çıkardı

Çarşamba, 28 Ekim 2020 11:08:44 (GMT+3)   |   San Diego
       

AZZ Inc., AZZ SMS LLC faaliyet biriminin, Florida eyaletinin Lakeland şehrinde bulunan özel şirket Mid-State Machine and Fabricating Corporation tarafından devralımının tamamlandığını açıkladı. Mid-State, SMS birimini devraldı. Devralım koşulları açıklanmadı ve devralım, standart hüküm ve koşullara tabi.

SMS, AZZ’nin 2013 yılında Aquilex Specialty Repair and Overhaul LLC’yi devralmasının bir parçası olarak alındı. AZZ’nin yakın zaman önce yaptığı mali sonuç açıklamasının bir parçası olarak, şirket, 31 Ağustos 2020’de sona eren 2021 mali yılının ikinci çeyreğinde SMS’nin elden çıkarılmasına dair nakit dışı bir ödeme yaptı. AZZ yaklaşık 35 milyon $ değerinde cüzi bir gelir elde etmeyi bekliyor ve SMS’nin elden çıkarılmasının, şirkete nakit sağlayacağını öngörüyor.

AZZ CEO’su Tom Ferguson, “SMS’nin elden çıkarılması, çekirdek birimimizde büyüme sağlamaya odaklanmak adına portföyümüzü yeniden yapılandırma planımızla uyumlu bir hamle. SMS müşterilerine kesintisiz hizmet ve şirkete istihdam sağlamaya devam ederken, Mid-State’in SMS’yi devralması konusunda anlaşmaya varmış olmaktan dolayı memnunuz. Marj genişlemesi ve büyüme sağlamak adına, çekirdek birimimizde yapılan yatırımlarda daha fazla gelir getirecek faaliyetlere odaklanmış durumdayız,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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