Arthur D. Little: Türkiye yeşil geçiş sürecinde hurda tedarikini garantilemek için Afrika ve Orta Doğu gibi pazarlarda yatırım yapmalı

3 Aralık Salı günü İstanbul'da gerçekleşen 19. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"'ın yönetim danışmanlığı şirketi Arthur D. Little'dan kıdemli direktörler Martin Rajnoha ve Serkan Somer, yeşil geçiş sürecinde hurda tedarikinin önemini vurguladı ve Türk çelik sektörü için önerilerini paylaştı.

Serkan Somer konuşmasında, küresel karbon emisyonlarının %7'sini oluşturan çelik sektörünün Paris Anlaşması'nın gerekliliklerini karşılamak için önümüzdeki 6 yıllık süreçte karbon emisyonlarını %25 oranında azaltması gerektiğini hatırlattı. Anlaşma, emisyonların 2030’a kadar %25 ve 2050'ye kadar ise %90 azaltılmasını gerektirse de emisyonların her geçen yıl artmaya devam ettiği gözleniyor. Somer, çelik sektörünün yeşil geçişi için düzenleyici, ticari ve sosyal değişikliklere gidilmesi gerektiğini ve bu değişiklikleri yapmayı başaran büyük ölçekli şirketlerin rekabet avantajına sahip olacaklarını ifade etti. Avrupa'nın büyük ölçekli üreticilerinin yeşil çeliğe halihazırda 15-19 milyon tona kadar ilave hurda tüketimi gerektiren 31 milyar € yatırım yapma taahhüdünde bulunduklarını belirten Somer, bunun sonucunda yüksek kalite hurda arzının azalacağını ve fiyatlarının artacağını söyledi.

Öte yandan Martin Rajnoha, çelik üretiminde hurda kullanımının avantajlarından bahsetti. Yeşil üretimi sağlamanın iki ana yolunun karbon emisyonlarını yakalama ve depolama ile indirgeyici madde olarak hidrojen kullanma olduğunu belirterek, indirgeme sürecinin hurda kullanımından halihazırda %65 daha maliyetli olduğunu ifade etti.

Arthur D. Little'ın iki temsilcisi de çelik üreticilerinin hurda tedarikini güvence altına almak için bölgesel önlemler alması ve temiz hurda tedarikinin sürdürülebilirliğini sağlamak için kendi müşterileriyle uzun vadeli anlaşmalar yapması gerektiğini belirtti. Somer'e göre, Türk çelik sektörünün mevcut koşullarda iç piyasadan hurda tedarik etmesi zor görünüyor. Bu yüzden küresel çelik devleri gibi Türk üreticiler de alternatif pazarlarda geri dönüşüm tesisleriyle iş birliği arayışına girebilir ve Afrika ve Orta Doğu gibi bölgelerde yatırım yapabilir.