Avustralyalı Alter Steel Queensland’de 750 milyon $’lık yeşil çelik tesisi kuruyor

Avustralya merkezli Alter Steel, Queensland’de kurduğu yeni 750 milyon $’lık çelik tesisine gelişmiş teknoloji ve ekipman sağlaması için İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile anlaştığını duyurdu. Projenin 2027 yılının sonunda tamamlanması bekleniyor.

Yeşil üretimle yerel talep karşılanacak

Pinkenba tesisi tamamlandığında Avustralya'da türünün ilk örneği olacak. Tesis, yıllık 500.000 mt inşaat demiri üretecek, %100 yerel kaynaklı hurda metal kullanacak ve tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışacak. Ayrıca, filmaşin, sıcak haddelenmiş tel örgü, nervürlü kangal ve çubuk dahil olmak üzere çok sayıda çelik ürününü tek bir tesiste üreten Avustralya'daki ilk tesis olacak.

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