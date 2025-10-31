 |  Giriş 
Avustralyalı Alter Steel, Danieli teknolojisiyle karbon emisyonlarını azaltacak

Cuma, 31 Ekim 2025 14:16:40 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Avustralya merkezli çelik üreticisi Alter Steel’in Pinkenba’da inşa edilecek yeni çelik tesisine tedarik edeceği ekipmanlara dair detayları paylaştı. Bahsi geçen tesis, son 40 yılda Avustralya’da baştan kurulan ilk çelik tesisi olacak.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, kompakt ve yüksek verimlilikte tasarlanan tesis yılda yaklaşık 500.000 mt inşaat demiri, filmaşin, nervürlü kangal ve çubuk üretecek. Projenin 2027 yılı sonlarında tamamlanması planlanıyor.

Danieli anlaşma kapsamında MIDA teknolojisini kullanacağı tesiste Digimelter elektrik ark ocağı ile Q-One dijital enerji besleyicisini entegre edeceğini belirtti.

Digimelter teknolojisiyle karbon salımı %80 azaltılacak

Digimelter, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tamamen uyumlu olup karbon emisyonlarını geleneksel yüksek fırınlı üretim modellerine kıyasla %80 oranında düşürecek. Buna ek olarak Danieli tarafından geliştirilen sürekli döküm-haddeleme işleminin kütüklerin yeniden ısıtılmasının önüne geçerek enerji tüketimini geleneksel tesislere kıyasla %75’e kadar azaltacağı söylendi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi 

