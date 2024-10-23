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Green Steel of WA, Danieli’den hidrojen bazlı haddehane sipariş etti

Çarşamba, 23 Ekim 2024 11:58:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Avustralya merkezli Green Steel of WA’nın Batı Avustralya’da inşa edeceği yeşil çelik tesisi için haddehane sipariş ettiğini duyurdu.

Yapılan anlaşma doğrultusunda Danieli, şirkete kapasitesi yıllık 600.000 mt seviyesinde yer alacak ve tamamen hidrojen ile faaliyet gösterecek bir haddehane tedarik edecek. Böylelikle fosil yakıt kullanımı bertaraf edilerek azot salımı düşürülecek. Öte yandan Green Steel of WA, haddehanede çoğunlukla yerel inşaat sektörü için 10-50 mm çapında inşaat demiri ve 8-32 mm çapında nervürlü kangal üretimi gerçekleştirecek.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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