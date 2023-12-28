Avustralya merkezli Green Steel of WA yeşil çelik geri dönüşüm tesisi kuracak

Perşembe, 28 Aralık 2023 11:39:20 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli Green Steel of WA Collie’de bir yeşil çelik geri dönüşüm tesisi kurmayı planladığını açıkladı.

Tahmini değeri 400 milyon $ olan proje yıllık 450.000 mt yeşil çelik üretecek ve iç piyasadan temin edilen 500.000 mt hurdayı düşük karbonlu inşaat demirine dönüştürecek. Yenilenebilir enerjiyle faaliyet gösterecek olan tesis yalnızca Avustralya’nın ilk yeşil çelik tesisi değil aynı zamanda ülkenin 30 yıldan uzun süredir inşa edilen ilk çelik tesisi olacak.

Tesisin inşaat aşamasında 500 kişilik istihdam yaratılması bekleniyor. Nihai yatırım kararının 2024 yılının üçüncü çeyreğinde verilmesi ve tesisin 2026 yılında devreye alınması planlanıyor.