 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avustralya...

Avustralya yapısal çelik ithalatına koruma önlemi soruşturması başlattı

Çarşamba, 28 Ocak 2026 15:00:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Ticaret Örgütüne yapılan resmi bir bildiride Avustralya, yapısal çelik ithalatına yönelik bir koruma önlemi soruşturması başlattığını açıkladı.

Mevcut serbest ticaret anlaşmaları doğrultusunda Yeni Zelanda ile Singapur, soruşturmanın kapsamı ve olası koruma önlemlerinin dışında tutuldu.

Soruşturmanın nihai raporu, başlatılma tarihinden itibaren 10 ay içinde Avustralya Hazine Bakanı’na sunulacak. Ön rapor ise, olası kritik koşulların değerlendirilmesini de içerecek şekilde sekiz ay içinde yayımlanacak.

İthalat trendleri

Soruşturma, Avustralya’daki yerel sanayinin başvurusu üzerine başlatıldı. Başvuru sahiplerinin sunduğu delillere göre 2020-2024 yılları arasında söz konusu ürünlerin toplam ithalatı %38,7 artarak 539.649 mt seviyesine ulaştı. Bu artışın; üçüncü ülkelerce uygulanan ticaret savunma önlemleri ile küresel çelik kapasite fazlası gibi öngörülemeyen gelişmelerden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Başvuru dosyasında yüksek ithalat tonajı ve fiyat baskısının Avustralya yerel sanayisinin durumunda ciddi bir bozulmaya yol açtığı veya yol açma tehdidi oluşturduğu belirtiliyor. İç piyasada yapısal çelik üretiminin toplam arz içindeki payı 2021-2023 döneminde gerilerken, 2024 yılında üretim 2023’te kaydedilen 744.000 mt’a kıyasla %12 düşüşle 659.000 mt seviyesinde yer aldı.

Soruşturmaya tabi ürünler Avustralya Gümrük Tarifesinde 7308.10 ve 7308.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Avustralya, Türkiye dahil dört ülkeden ithal inşaat demiri için nihai damping marjları açıkladı

22 Ara | Çelik Haberler

Avustralyalı üreticiler yapısal çelik ithalatındaki artış sebebiyle acil koruma önlemleri talep ediyor

28 Kas | Çelik Haberler

Avustralya, İspanya ve Güney Kore’den ithal inşaat demirine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

18 Kas | Çelik Haberler

Avustralya dört ülkeden ithal inşaat demiri için geçici damping marjları açıkladı

23 Eki | Çelik Haberler

Avustralya beş ülkeden ithal inşaat demirine yönelik antidamping soruşturmasını Aralık’a kadar uzattı

18 Eyl | Çelik Haberler

Avustralya dört ülkeden ithal kutu profile yönelik hile soruşturması başlattı

08 Eyl | Çelik Haberler

Avustralya Çin’den ithal filmaşine yönelik antidamping soruşturmasını uzattı

01 Eyl | Çelik Haberler

Avustralya Çin’den ithal inşaat demirine yönelik antidamping soruşturmasını uzattı

14 Ağu | Çelik Haberler

Avustralya Baowu Group Echeng’den ithal inşaat demirine uygulanan vergiye ilişkin inceleme başlattı

28 May | Çelik Haberler

Avustralya Çin’den ithal filmaşine dönem sonu incelemesi başlattı

21 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis