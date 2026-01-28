Avustralya yapısal çelik ithalatına koruma önlemi soruşturması başlattı

Dünya Ticaret Örgütüne yapılan resmi bir bildiride Avustralya, yapısal çelik ithalatına yönelik bir koruma önlemi soruşturması başlattığını açıkladı.

Mevcut serbest ticaret anlaşmaları doğrultusunda Yeni Zelanda ile Singapur, soruşturmanın kapsamı ve olası koruma önlemlerinin dışında tutuldu.

Soruşturmanın nihai raporu, başlatılma tarihinden itibaren 10 ay içinde Avustralya Hazine Bakanı’na sunulacak. Ön rapor ise, olası kritik koşulların değerlendirilmesini de içerecek şekilde sekiz ay içinde yayımlanacak.

İthalat trendleri

Soruşturma, Avustralya’daki yerel sanayinin başvurusu üzerine başlatıldı. Başvuru sahiplerinin sunduğu delillere göre 2020-2024 yılları arasında söz konusu ürünlerin toplam ithalatı %38,7 artarak 539.649 mt seviyesine ulaştı. Bu artışın; üçüncü ülkelerce uygulanan ticaret savunma önlemleri ile küresel çelik kapasite fazlası gibi öngörülemeyen gelişmelerden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Başvuru dosyasında yüksek ithalat tonajı ve fiyat baskısının Avustralya yerel sanayisinin durumunda ciddi bir bozulmaya yol açtığı veya yol açma tehdidi oluşturduğu belirtiliyor. İç piyasada yapısal çelik üretiminin toplam arz içindeki payı 2021-2023 döneminde gerilerken, 2024 yılında üretim 2023’te kaydedilen 744.000 mt’a kıyasla %12 düşüşle 659.000 mt seviyesinde yer aldı.

Soruşturmaya tabi ürünler Avustralya Gümrük Tarifesinde 7308.10 ve 7308.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.