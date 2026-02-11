 |  Giriş 
Avustralya, Güney Kore ve Vietnam’dan ithal alüminyum-çinko kaplamalı çeliğe inceleme başlattı

Çarşamba, 11 Şubat 2026 14:20:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya Antidamping Komisyonu, Güney Kore ve Vietnam’dan ithal çinko-alüminyum alaşımı kaplamalı 600 mm ve üzeri genişliğe sahip çelik ürünlerine yönelik mevcut antidamping önlemlerinin devamına ilişkin bir inceleme başlattığını açıkladı. Mevcut antidamping önlemlerinin 24 Aralık 2026 tarihinde sona ermesi planlanıyor.

16 Ocak 2026 tarihinde yerel üretici BSL tarafından yapılan başvuru üzerine başlatılan inceleme kapsamında komisyon, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 dönemini mercek altına alacak. BSL, antidamping önlemlerinin sona ermesi halinde Güney Koreli ve Vietnamlı ihracatçılardan dampingli fiyatlarla yapılan sevkiyat tonajlarında artış yaşanabileceğini öne sürdü. Söz konusu incelemede damping yapılıp yapılmadığı ve vergi oranının belirlenmesine esas teşkil eden unsurlarda herhangi bir değişiklik olup olmadığı değerlendirilecek.

Mevcut damping marjları Güney Koreli KG Dongbu Steel Co., Ltd. için %2,6, Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. için %3,9 ve diğer Güney Koreli firmalar için %10,5 olurken, Vietnam tarafında ise Hoa Phat Steel Sheet Co., Ltd. için %12,8, Hoa Sen Group Joint Stock Company için %8,1 ve diğer Vietnamlı firmalar için %20,9 oranında yer alıyor.

İncelemeye tabi söz konusu ürünler 7210.61.00 ve 7225.99.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Avustralya Okyanusya Kota ve Vergiler 

