Avustralyalı üreticiler yapısal çelik ithalatındaki artış sebebiyle acil koruma önlemleri talep ediyor

Avustralya Çelik Enstitüsü (ASI), fabrikasyon yapısal çelik ithalatındaki hızlı ve önemli artışa karşı uyarıda bulunarak bu artışın yerel sektöre ciddi zarar verdiğini açıkladı.

ASI, ithal fabrikasyon yapısal çelik akışının yerel çelik tedarik zincirinde bozulmalara yol açtığını, yerel imalatçılar üzerinde rekabet baskısı yarattığını ve üretim kapasitesini zayıflattığını belirtti. Ayrıca ithalattaki artışın birçok yerel şirketin faaliyetlerini tehdit altına soktuğuna dikkat çekti.

Bu doğrultuda enstitü, sektör adına Sanayi Bakanlığına resmi başvuruda bulunarak koruma önlemleri getirilmesini talep etti. Piyasanın istikrara kavuşturulması ve sektörün daha fazla zarar görmesinin engellenmesi için acil önlemlerin gerekli olduğunu savundu.

Koruma mekanizması talebi

ASI, ithalatta aşırı artış yaşanmadan önceki ithalat tonajlarını baz alan vergiye tabi kota sistemi getirilmesini ve kotanın aşılması durumunda %50 vergi uygulanmasını önerdi. Bu önlemin, yerel ve ithal çelik ürünleri arasındaki fiyat farkını daraltacağını ve rekabeti yeniden dengeleyebileceğini vurguladı.

Sürecin sonraki adımlarında hükümetin kararlarının belirleyici olacağı ifade ediliyor. Sanayi Bakanlığının koruma önlemlerine destek vermesi halinde talep Hazine Bakanlığına iletilecek. Soruşturmanın ilerlemesi için Hazine Bakanlığı tarafından onay verilmesi gerekecek. Onay verilmesi durumunda konu Verimlilik Komisyonu’na devredilecek ve komisyon, kanıtları incelemek, bilgi toplamak, maddi zarar iddialarını değerlendirmek ve önerilerde bulunmak üzere bir panel kuracak.

ASI, yerel işletmeler üzerindeki baskının ciddiyetini gerekçe göstererek yönlendirme, bilgi toplama, analiz ve karar alma dahil tüm aşamaların azami aciliyetle yürütülmesini istedi.