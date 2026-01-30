Avustralya Çin’den ithal alüminyum-çinko kaplı çeliğe yönelik hızlandırılmış vergi incelemesi başlattı

Avustralya Antidamping Komisyonu, Çinli ihracatçı Guanxian Chuangsheng New Materials Co., Ltd. özelinde Çin’den ithal alüminyum-çinko alaşımla kaplanmış çelik ürünlerine uygulanan antidamping vergisine ve telafi edici vergiye ilişkin hızlandırılmış inceleme başlattığını duyurdu. Söz konusu vergiler ilk olarak 2013 yılının Ağustos ayında yürürlüğe girmişti.

Komisyon, 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak olan inceleme ile ilgili görüşlerini en geç 15 Nisan tarihine kadar yayımlayacak.

İncelemeye tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7210.61.00 kodu altında kayıtlı bulunuyor.