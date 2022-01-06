Avustralya üç ülkeden ithal çinko-alüminyum alaşımı kaplamalı çeliğe yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 06 Ocak 2022 15:03:12 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya Antidamping Komisyonu, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam’dan ithal yassı haddelenmiş çinko-alüminyum alaşımı kaplamalı 600 mm ve üzeri genişliğe sahip çelik ürünlere yönelik antidamping vergisi soruşturmasının nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu ürünlere getirilen nihai antidamping vergileri Güney Koreli KG Dongbu Steel için %2,6, Dongkuk Steel Mill için %3,9 ve diğer Güney Koreli şirketler için %10,5 oranlarında yer alırken, Vietnam merkezli Hoa Phat Steel Sheet için %12,8, Hoa Sen Group için %8,1 ve diğer Vietnamlı ihracatçılar için %20,9 seviyelerinde yer alıyor.

Buna ek olarak, Komisyon, Tayvan ve Vietnam merkezli Nam Kim Steel’den ithal edilen ürünlere yönelik antidamping vergisi soruşturmasını önlemsiz kapattı.