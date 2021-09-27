Avustralya bazı ülkelerden ithal kutu profile dönem sonu incelemeleri başlattı

Pazartesi, 27 Eylül 2021 17:28:28 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya Antidamping Komisyonu, Çin, Güney Kore, Malezya ve Tayvan’dan ithal kutu profile uygulanan antidamping vergisine yönelik ve Çin’den ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemeleri başlattığını açıkladı.

2012 yılında yürürlüğe giren mevcut önlemler 3 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek.

İncelemeler, yerel üreticiler Austube Mills Pty. Ltd. ve Orrcon Manufacturing Pty. Ltd.’nin başvurusu üzerine başlatıldı ve 1 Temmuz 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

Komisyonun açıklamasına göre, Güney Kore merkezli Kukhe Steel antidamping vergisine yönelik incelemeye tabi değilken, Çinli şirketler Dalian Steelforce ve Huludao City Steel telafi edici vergiye yönelik incelemeye dahil değil.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306.30.00.31, 7306.30.00.32, 7306.30.00.33, 7306.30.00.34, 7306.30.00.35, 7306.30.00.36, 7306.30.00.37, 7306.50.00.45, 7306.61.00.21, 7306.61.00.22, 7306.61.00.25, 7306.61.00.90, 7306.69.00.10 ve 7306.90.00.12 kodları altında kayıtlı bulunuyor.