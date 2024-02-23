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Avustralya dört ülkeden ithal kutu profile yönelik muafiyet incelemesi başlattı

Cuma, 23 Şubat 2024 11:47:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya Antidamping Komisyonu, Çin, Güney Kore, Malezya ve Tayvan’dan ithal kutu profile uygulanan antidamping vergisi ve Çin’den ithal aynı ürüne uygulanan telafi edici vergi için muafiyet incelemesi başlattığını duyurdu.

Söz konusu inceleme, Avustralyalı üretici MGN Civil Pty Ltd. tarafından Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306.61.00.22 ve 7306.61.00.25 kodları altında yer alan ürünlerin vergiden muaf tutulması talebiyle yapılan başvuruya istinaden başlatıldı.

Muafiyet incelemesine tabi olan ürünlerin 60 x 120 x 10 mm kalınlığında ve 11,9 metre uzunluğunda 350 kalite çelik çubuk olduğu bildirildi.

Mevcut antidamping vergisi ve telafi edici vergi ilk olarak 3 Temmuz 2012 tarihinde uygulanmaya başlamıştı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere 2022 yılının Temmuz ayında komisyon, dönem sonu incelemelerinin ardından Çin, Güney Kore, Malezya ve Tayvan’dan ithal söz konusu ürüne uygulanan vergilerin devam etmesine karar vermişti. Antidamping vergisi oranları Tayvan için %23,5, Malezya için %20,8, Güney Kore için 13,8 ve Çin için %1-30,4 olarak belirlenmiş, Çin’den ithal kutu profile ise %3,3-26,3 oranlarında telafi edici vergi uygulanması kararlaştırılmıştı.


Etiketler: Boru Borular Avustralya Okyanusya Kota ve Vergiler 

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