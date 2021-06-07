Avustralya Tayvan’dan ithal ticari profile antidamping soruşturması başlattı

Avustralya Hükümeti Antidamping Komisyonu, Tayvan’dan ithal ticari profile yönelik antidamping vergisi soruşturması başlattığını açıkladı.
Avustralyalı ticari profil üreticisi InfraBuild NSW Pty. Ltd.’nin başvurusuyla başlatılan soruşturma 1 Nisan 2020 ve 31 Mart 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak.
Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7214.91.00, 7214.99.00, 7216.10.00, 7216.21.00, 7216.31.00, 7216.40.00, 7228.30.10, 7228.30.90 ve 7228.70.00 kodları altında yer alıyor.