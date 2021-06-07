﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avustralya Tayvan’dan ithal ticari profile antidamping soruşturması başlattı

Pazartesi, 07 Haziran 2021 16:43:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya Hükümeti Antidamping Komisyonu, Tayvan’dan ithal ticari profile yönelik antidamping vergisi soruşturması başlattığını açıkladı.

Avustralyalı ticari profil üreticisi InfraBuild NSW Pty. Ltd.’nin başvurusuyla başlatılan soruşturma 1 Nisan 2020 ve 31 Mart 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak.

Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7214.91.00, 7214.99.00, 7216.10.00, 7216.21.00, 7216.31.00, 7216.40.00, 7228.30.10, 7228.30.90 ve 7228.70.00 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Avustralya  Okyanusya  kota ve vergiler  ticari profil  uzun ürünler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

07  Haz

Kanada Umman ve Rusya’dan ithal inşaat demirine yönelik antidamping soruşturmasının nihai kararını açıkladı
07  Haz

Anglo American, Avustralya’daki Moranbah North ve Grosvenor madenlerinin faaliyetlerini yeniden başlattı
03  Haz

Avustralya 2023’ten itibaren büyük miktarlarda yeşil hidrojen tedarik edebilir
27  May

ABD, Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik antidamping oranlarını güncelledi, Habaş vergiden muaf
20  May

BHP, South Flank’te ilk demir cevherini üretti