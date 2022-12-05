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Avustralya Tayvan’dan ithal sıcak rulo saca antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Pazartesi, 05 Aralık 2022 16:13:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya Antidamping Komisyonu, Tayvan’dan ithal sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Komisyon vergilerin 20 Aralık itibarıyla uygulanmaya devam etmesine karar verdi. Antidamping vergileri Chung Hung Steel için %5,1, China Steel Corporation için %3,2, Shang Chen Steel için %2 ve diğer tüm Tayvanlı ihracatçılar için %5,5 oranlarında yer alacak.

İnceleme 4 Ocak tarihinde başlatılmıştı ve 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyordu.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.53.00, 7208.54.00, 7208.40.01.00, 7208.40.01.00 ve 7211.19.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: sıcak rulo sac Sıcak Sac Yassı Ürünler Avustralya Okyanusya Kota ve Vergiler 

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