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Avustralya, Çin ve Güney Kore’den ithal hassas boruya uygulanan antidamping vergilerini kaldırdı

Salı, 16 Ağustos 2022 14:38:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya Antidamping Komisyonu, Çin ve Güney Kore’den ithal edilen hassas borulara uygulanan antidamping vergisi ve Çin’den ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici vergiye yönelik başlattığı muafiyet incelemesinin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre komisyon, Çin ve Güney Kore’den ithal edilen hassas boruya uygulanan antidumping vergilerini ve Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan telafi edici vergiyi kaldırdı. Muafiyet, nihai önlemlerin yürürlüğe girdiği 29 Eylül 2021 tarihinden itibaren geriye dönük olarak uygulanacak.

Antidamping vergileri Güney Koreli ihracatçılar için %6,2 seviyesinde yer alırken, Çinli üreticiler Dalian Steelforce Hi Tech ve Yantai Aoxin International Trade için sırasıyla %2,9 ve %19,7 oranlarında uygulanıyordu. Çin’den ithal söz konusu ürünlere uygulanan telafi edici vergi %42,7 seviyesinde yer alıyordu.

Söz konusu inceleme Avustralyalı üreticiler Pillar Products PTY Ltd ve Taskmaster Hardware Australia Pty Ltd tarafından yapılan başvuru üzerine başlatılmıştı.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306.30.00.30, 7306.50.00.45 ve 7306.61.00.21 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular Avustralya Okyanusya Kota ve Vergiler 

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