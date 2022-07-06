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Avustralya bazı ülkelerden ithal kutu profile vergi uygulamaya devam edecek

Çarşamba, 06 Temmuz 2022 12:34:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya Antidamping Komisyonu, Çin, Güney Kore, Malezya ve Tayvan’dan ithal kutu profile uygulanan antidamping vergisine yönelik ve Çin’den ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Komisyon vergilerin 3 Temmuz itibarıyla devam etmesine karar verdi. Antidamping vergileri Tayvan için %23,5, Malezya için %20,8, Güney Kore için 13,8 ve Çin için %1-30,4 oranlarında yer alacak.

Öte yandan, Çin’den ithal kutu profile ise %3,3-26,3 oranlarında telafi edici vergi uygulanacak.

İncelemeler, yerel üreticiler Austube Mills Pty. Ltd. ve Orrcon Manufacturing Pty. Ltd.’nin başvurusu üzerine 2021 yılının Eylül ayında başlatılmıştı ve 1 Temmuz 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyordu.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306.30.00.31, 7306.30.00.32, 7306.30.00.33, 7306.30.00.34, 7306.30.00.35, 7306.30.00.36, 7306.30.00.37, 7306.50.00.45, 7306.61.00.21, 7306.61.00.22, 7306.61.00.25, 7306.61.00.90, 7306.69.00.10 ve 7306.90.00.12 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Kutu Profil Borular G. Kore Avustralya Çin Malezya Tayvan Okyanusya Ticaret Kota ve Vergiler 

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