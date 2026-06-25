Avustralya, Çin ve Güney Kore’den ithal yassı haddelenmiş çelik için geçici damping ve teşvik marjları açıkladı

Avustralya Antidamping Komisyonu, Çin ve Güney Kore’den ithal yassı haddelenmiş çeliğe yönelik antidamping vergisi ve telafi edici vergi soruşturmalarının ön sonuçlarını açıkladı. Soruşturma 1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasındaki dönemi kapsıyor.

Komisyon, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO’nun Avustralya’ya dampingli yassı çelik ihraç etmediğine karar verdi. Bu nedenle şirkete yönelik geçici antidamping vergisi uygulanmayacak. Ayrıca Baosteel Zhanjiang ve Hunan Valin şirketlerinin teşvik aldığı tespit edilse de teşvik marjlarının ihmal edilebilir seviyede olduğu ve bu nedenle geçici telafi edici vergi uygulanmasını gerektirmediği belirtildi.

Damping ve teşvik marjları aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ülke İhracatçı Damping marjı (%) Teşvik marjı (%) Çin Baoshan 17 3,2 Baosteel Zhanjiang 9,4 0,9 Hunan Valin Lian 26,4 1,8 Diğer tüm Çinli ihracatçılar 52,4 4,5 Güney Kore POSCO -5 - Diğer tüm Güney Koreli ihracatçılar 21,6 -

Söz konusu ürünler 7208.40.00, 7208.51.00, 7208.52.00, 7208.90.00 ve 7225.40.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.