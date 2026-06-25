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Avustralya, Çin ve Güney Kore’den ithal yassı haddelenmiş çelik için geçici damping ve teşvik marjları açıkladı

Perşembe, 25 Haziran 2026 11:48:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya Antidamping Komisyonu, Çin ve Güney Kore’den ithal yassı haddelenmiş çeliğe yönelik antidamping vergisi ve telafi edici vergi soruşturmalarının ön sonuçlarını açıkladı. Soruşturma 1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasındaki dönemi kapsıyor.

Komisyon, Güney Koreli çelik üreticisi POSCO’nun Avustralya’ya dampingli yassı çelik ihraç etmediğine karar verdi. Bu nedenle şirkete yönelik geçici antidamping vergisi uygulanmayacak. Ayrıca Baosteel Zhanjiang ve Hunan Valin şirketlerinin teşvik aldığı tespit edilse de teşvik marjlarının ihmal edilebilir seviyede olduğu ve bu nedenle geçici telafi edici vergi uygulanmasını gerektirmediği belirtildi.

Damping ve teşvik marjları aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ülke

İhracatçı

Damping marjı (%)

Teşvik marjı (%)

 

 

Çin 

Baoshan

17

3,2

Baosteel Zhanjiang

9,4

0,9

Hunan Valin Lian

26,4

1,8

Diğer tüm Çinli ihracatçılar

 

52,4

4,5

 

Güney Kore

POSCO

-5

-

Diğer tüm Güney Koreli ihracatçılar

21,6

-

Söz konusu ürünler 7208.40.00, 7208.51.00, 7208.52.00, 7208.90.00 ve 7225.40.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Yassı Ürünler Avustralya Okyanusya Kota ve Vergiler 

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