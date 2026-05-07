Avustralya Çin çıkışlı sıcak rulo sac ürünlerine antidamping ve telafi edici vergi uygulamaya başladı

Perşembe, 07 Mayıs 2026 12:38:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya Antidamping Komisyonu, 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan soruşturmanın ardından Çin’den ithal sıcak rulo saca yeni antidamping vergisi ve telafi edici vergi uygulamaya başladığını açıkladı.

Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucunda:

  • Çin’den yapılan ihracatın tüm ihracatçılar açısından dampingli olduğu ve dampingli ürün hacmi ile damping marjının ihmal edilebilir seviyede olmadığı,
  • Baoshan, Zhanjiang, Meishan ve LY Steel dışındaki tüm Çinli üreticilerin sübvansiyon aldığı ve sübvansiyon marjı ile ithalat tonajının ihmal edilebilir seviyede olmadığı,
  • Çin çıkışlı dampingli ve sübvansiyonlu ithalatın Avustralyalı üreticilere maddi zarar verdiği tespit edildi.

Damping marjları Baoshan için %59,1, Zhanjiang için %38,1, Meishan için %54,9, LY Steel için %41,6 ve diğer tüm Çinli şirketler için %79,0 olarak belirlendi. Öte yandan sübvansiyon marjlarının Baoshan için %1,7, Zhanjiang için %0,3, Meishan ve LY Steel için %1,4 seviyesinde olduğu ve bunların ihmal edilebilir kabul edildiği belirtildi. Diğer tüm Çinli ihracatçılar için sübvansiyon marjı ise %3,4 olarak tespit edildi.


