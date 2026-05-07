Avustralya Çin çıkışlı sıcak rulo sac ürünlerine antidamping ve telafi edici vergi uygulamaya başladı

Avustralya Antidamping Komisyonu, 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan soruşturmanın ardından Çin’den ithal sıcak rulo saca yeni antidamping vergisi ve telafi edici vergi uygulamaya başladığını açıkladı.

Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucunda:

Çin’den yapılan ihracatın tüm ihracatçılar açısından dampingli olduğu ve dampingli ürün hacmi ile damping marjının ihmal edilebilir seviyede olmadığı,

Baoshan, Zhanjiang, Meishan ve LY Steel dışındaki tüm Çinli üreticilerin sübvansiyon aldığı ve sübvansiyon marjı ile ithalat tonajının ihmal edilebilir seviyede olmadığı,

Çin çıkışlı dampingli ve sübvansiyonlu ithalatın Avustralyalı üreticilere maddi zarar verdiği tespit edildi.

Damping marjları Baoshan için %59,1, Zhanjiang için %38,1, Meishan için %54,9, LY Steel için %41,6 ve diğer tüm Çinli şirketler için %79,0 olarak belirlendi. Öte yandan sübvansiyon marjlarının Baoshan için %1,7, Zhanjiang için %0,3, Meishan ve LY Steel için %1,4 seviyesinde olduğu ve bunların ihmal edilebilir kabul edildiği belirtildi. Diğer tüm Çinli ihracatçılar için sübvansiyon marjı ise %3,4 olarak tespit edildi.