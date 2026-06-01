Avustralya, Güney Kore ve Vietnam’dan ithal çinko kaplamalı çeliğe antidamping soruşturması başlattı

Pazartesi, 01 Haziran 2026 12:16:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya Antidamping Komisyonu, Güney Kore ve Vietnam’dan ithal çinko kaplamalı (galvanizli) çeliğe yönelik antidamping soruşturması başlattığını açıkladı.

Yerel çelik üreticisi Bluescope Steel Limited’in başvurusuyla başlatılan soruşturma 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak. Üretici, söz konusu ürünlerin Avustralya’ya normal değerlerinin altında fiyatlardan satıldığı ve bu dampingin Avustralya yerel sanayisinde maddi zarara yol açtığını iddia etti.

Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.49.00, 7212.30.00, 7225.92.00 ve 7226.99.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


