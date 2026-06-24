Avustralya, Güney Kore ve Vietnam’dan ithal çinko kaplamalı çeliğe yeni antidamping soruşturması başlattı

Avustralya Antidamping Komisyonu, yerel çelik üreticisi BlueScope Steel’in şirket isimlerinde düzeltme yapmak amacıyla önceki soruşturmaya ilişkin başvurusunu geri çekmesinin ardından Güney Kore ve Vietnam’dan ithal çinko kaplamalı (galvanizli) çeliğe yönelik yeni bir antidamping soruşturması başlattığını açıkladı.

Yerel çelik üreticisi Bluescope Steel Limited’in başvurusuyla başlatılan soruşturma 1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak. Üretici, söz konusu ürünlerin Avustralya’ya normal değerlerinin altında fiyatlardan satıldığı ve bu dampingin Avustralya yerel sanayisinde maddi zarara yol açtığını iddia etti.

Yeni soruşturma, Dongkuk Steel Mill Co. Ltd., Dongkuk Coated Metal Co. Ltd. ve POSCO, Hoa Sen Group ile Nam Kim Steel Joint Stock Company’i kapsıyor.

Daha önce BlueScope Steel’in başvurusu üzerine aynı ülkelerden ithal söz konusu ürünler için 703 sayılı soruşturma başlatılmıştı. BlueScope, damping iddialarında herhangi bir değişiklik yapmasa da ilk başvurusunda yer alan bazı Güney Koreli ve Vietnamlı ihracatçıların adlarını düzeltmek amacıyla 703 sayılı soruşturma başvurusunu geri çekerek aynı iddiaları içeren yeni bir başvuru (706 sayılı soruşturma) sundu. 703 sayılı soruşturma; Dongkuk Steel Mill Co. Ltd., Dongkuk Coated Metal Co. Ltd. ve Posco Holdings Inc., Hoa Sen Group Joint Stock Company ile Nam Kim Steel Joint Stock Company’i kapsıyordu.

Soruşturmaya tabi söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.49.00, 7212.30.00, 7225.92.00 ve 7226.99.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.