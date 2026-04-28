Avustralya Çinli kaplamalı sac üreticisi Chuangsheng’e uygulanan antidamping vergisini düşürdü

Salı, 28 Nisan 2026 12:19:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya Antidamping Komisyonu Çin çıkışlı alüminyum-çinko kaplamalı çelik ithalatına uygulanan antidamping ve telafi edici vergi önlemlerine ilişkin Çinli boyalı sac üreticisi Guanxian Chuangsheng New Materials Co., Ltd. tarafından talep edilen hızlandırılmış incelemeyi tamamladı.

5 Ocak 2026 tarihinde başlayan inceleme Chuangsheng’in “yeni ihracatçı” statüsü başvurusu üzerine gerçekleştirildi. Şirket daha önce Çin’den söz konusu ürüne yönelik soruşturma kapsamında tekil olarak değerlendirilmemişti.

Komisyon Chuangsheng orijinal soruşturma döneminde Avustralya’ya alüminyum-çinko kaplamalı çelik ihraç etmediğini tespit etti ve bu doğrultuda Chuangsheng’in yeni ihracatçı olarak kabul edilmesi uygun bulundu.

Chuangsheng daha önce diğer tüm ihracatçılara uygulanan toplam %33 oranındaki geçici damping vergisi ve geçici telafi edici vergiye tabi tutuluyordu. İncelemenin ardından komisyon ilgili bildirimlerin Chuangsheng’in geçici telafi edici vergi oranı %1,2 olarak belirlenecek şekilde değiştirilmesine karar verdi.

Karar 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren geriye dönük olarak yürürlüğe girecek.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Avustralya Okyanusya Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Avustralya, Güney Kore ve Vietnam’dan ithal alüminyum-çinko kaplamalı çeliğe inceleme başlattı

11 Şub | Çelik Haberler

Avustralya Çin’den ithal alüminyum-çinko kaplı çeliğe yönelik hızlandırılmış vergi incelemesi başlattı

30 Oca | Çelik Haberler

Avustralya üç ülkeden ithal galvanizli çeliğe antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

10 Tem | Çelik Haberler

Avustralya galvanizli ve kaplamalı çelik ithalatına yönelik vergi soruşturmalarını tamamladı

06 Ağu | Çelik Haberler

Avustralya bazı Çinli şirketlerden ithal kaplamalı çeliğe ilişkin vergi soruşturmasını sonlandırdı

18 Haz | Çelik Haberler

Çin çıkışlı kaplamalı ve galvanizli çelik Avustralya piyasasına zarar veriyor

16 May | Çelik Haberler

Avustralya bazı şirketlerden ithal galvanizli çeliğe yönelik vergi soruşturmasını sonlandıracak

26 Nis | Çelik Haberler

AB yeni ithal çelik kota tonajlarını açıkladı

27 Nis | Çelik Haberler

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları hammadde fiyatlarıyla birlikte yukarı yönlü

24 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Güney Kore Çin’den ithal kaplamalı soğuk rulo saca geçici antidamping vergisi getirebilir

20 Nis | Çelik Haberler

