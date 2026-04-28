Avustralya Çinli kaplamalı sac üreticisi Chuangsheng’e uygulanan antidamping vergisini düşürdü

Avustralya Antidamping Komisyonu Çin çıkışlı alüminyum-çinko kaplamalı çelik ithalatına uygulanan antidamping ve telafi edici vergi önlemlerine ilişkin Çinli boyalı sac üreticisi Guanxian Chuangsheng New Materials Co., Ltd. tarafından talep edilen hızlandırılmış incelemeyi tamamladı.

5 Ocak 2026 tarihinde başlayan inceleme Chuangsheng’in “yeni ihracatçı” statüsü başvurusu üzerine gerçekleştirildi. Şirket daha önce Çin’den söz konusu ürüne yönelik soruşturma kapsamında tekil olarak değerlendirilmemişti.

Komisyon Chuangsheng orijinal soruşturma döneminde Avustralya’ya alüminyum-çinko kaplamalı çelik ihraç etmediğini tespit etti ve bu doğrultuda Chuangsheng’in yeni ihracatçı olarak kabul edilmesi uygun bulundu.

Chuangsheng daha önce diğer tüm ihracatçılara uygulanan toplam %33 oranındaki geçici damping vergisi ve geçici telafi edici vergiye tabi tutuluyordu. İncelemenin ardından komisyon ilgili bildirimlerin Chuangsheng’in geçici telafi edici vergi oranı %1,2 olarak belirlenecek şekilde değiştirilmesine karar verdi.

Karar 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren geriye dönük olarak yürürlüğe girecek.