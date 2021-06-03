Avustralya 2023’ten itibaren büyük miktarlarda yeşil hidrojen tedarik edebilir

Perşembe, 03 Haziran 2021 17:06:20 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group’un Başkanı ve Avustralyalı girişimci Andrew Forrest, büyük ölçekte yeşil hidrojen üretmek istediğini açıkladı. Forrest, 2023 yılında üretime başlayarak, 2030 yılında yılda en az 15 milyon mt yeşil hidrojen tedarik etmeyi hedeflediğini belirtti.

Yeşil hidrojeni dünya çapında ticareti yapılan bir ürün haline getirmeyi hedefleyen Forrest’a göre, hidrojeni Avustralya’dan Avrupa’ya taşımanın maliyeti bir engel değil, maliyetler hidrojenin taşınabilir hale dönüştürülmesinden kaynaklanıyor. Forrest, şimdiye kadar fiyatları yüksek olan yeşil hidrojeni daha erişilebilir hale getirmeyi ve nihayetinde petrol, kömür ve doğal gazın yerini almasını sağlamayı planlıyor.

Avustralya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Alman Endüstri Federasyonu ile Bilim ve Mühendislik Akademisi (acatech) tarafından koordine edilen proje, olası bir Alman-Avustralya hidrojen ortaklığı kurmayı amaçlıyor. Alman şirketler 2023 yılı gibi erken bir tarihte ilk müşteriler olabilir. Proje, Alman hükümetine sunuldu. Almanya’nın gelecekteki yeşil hidrojen ihtiyacının büyük bir bölümünü yurt dışından karşılayacağını defalarca vurgulayan Alman hükümeti, Avustralya gibi ülkelerle hidrojen ortaklıklarını destekliyor.